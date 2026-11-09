Orior Aktie
WKN DE: A1CXAY / ISIN: CH0111677362
|Langfristige Anlage
|
09.11.2026 10:03:46
SPI-Papier Orior-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Orior von vor 3 Jahren bedeutet
Am 09.11.2023 wurde die Orior-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 71,30 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Orior-Aktie investiert hätte, hätte er nun 140,252 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 06.11.2026 1 711,08 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 12,20 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -82,89 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Orior belief sich zuletzt auf 79,84 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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