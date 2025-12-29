SPI-Papier Orior-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Orior von vor einem Jahr bedeutet

Wer vor Jahren in Orior-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Am 29.12.2024 wurde das Orior-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Orior-Anteile bei 41,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Orior-Aktie investiert hätte, hätte er nun 2,410 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Orior-Papiers auf 13,10 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 31,57 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 68,43 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Orior belief sich jüngst auf 85,62 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at