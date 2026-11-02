Orior Aktie
WKN DE: A1CXAY / ISIN: CH0111677362
|Rentables Orior-Investment?
|
02.11.2026 10:03:52
SPI-Papier Orior-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Orior von vor einem Jahr bedeutet
Orior-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 13,60 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Orior-Aktie investiert, befänden sich nun 73,529 Orior-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 30.10.2026 883,82 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 12,02 CHF belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 11,62 Prozent.
Jüngst verzeichnete Orior eine Marktkapitalisierung von 78,49 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Orior AG
Analysen zu Orior AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Orior AG
|13,20
|1,54%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Diplomatie im Iran-Krieg: ATX freundlich -- DAX im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zieht im Montagshandel an, während auch der deutsche Leitindex Zuwächse verzeichnet. Die Börsen in Fernost wiesen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.