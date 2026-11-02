Orior Aktie

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WKN DE: A1CXAY / ISIN: CH0111677362

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Rentables Orior-Investment? 02.11.2026 10:03:52

SPI-Papier Orior-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Orior von vor einem Jahr bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Orior-Aktien gewesen.

Orior-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 13,60 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Orior-Aktie investiert, befänden sich nun 73,529 Orior-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 30.10.2026 883,82 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 12,02 CHF belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 11,62 Prozent.

Jüngst verzeichnete Orior eine Marktkapitalisierung von 78,49 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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