Orior Aktie
WKN DE: A1CXAY / ISIN: CH0111677362
|Hochrechnung
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14.09.2026 10:03:41
SPI-Papier Orior-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Orior von vor 3 Jahren angefallen
Heute vor 3 Jahren wurde die Orior-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Orior-Anteile betrug an diesem Tag 72,80 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Orior-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,374 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Orior-Anteile wären am 11.09.2026 16,35 CHF wert, da der Schlussstand 11,90 CHF betrug. Das entspricht einem Schwund von 83,65 Prozent.
Orior wurde jüngst mit einem Börsenwert von 77,67 Mio. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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