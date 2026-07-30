Peach Property Group Aktie
WKN DE: A1C8PJ / ISIN: CH0118530366
|Rentables Peach Property Group-Investment?
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30.07.2026 10:03:24
SPI-Papier Peach Property Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Peach Property Group von vor 10 Jahren gekostet
Das Peach Property Group-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 9,92 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Peach Property Group-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1 007,930 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 29.07.2026 auf 4,99 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 029,57 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -49,70 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Peach Property Group bezifferte sich zuletzt auf 274,31 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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