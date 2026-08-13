Peach Property Group Aktie

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WKN DE: A1C8PJ / ISIN: CH0118530366

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Peach Property Group-Investition 13.08.2026 10:03:44

SPI-Papier Peach Property Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Peach Property Group von vor 3 Jahren gekostet

Vor Jahren in Peach Property Group-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Die Peach Property Group-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Peach Property Group-Anteile bei 7,34 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Peach Property Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 136,233 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Peach Property Group-Papiers auf 5,05 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 687,97 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 31,20 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Peach Property Group bezifferte sich zuletzt auf 285,80 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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