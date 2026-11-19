Peach Property Group Aktie
WKN DE: A1C8PJ / ISIN: CH0118530366
|Peach Property Group-Anlage im Blick
|
19.11.2026 10:03:23
SPI-Papier Peach Property Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Peach Property Group-Investment von vor 10 Jahren verloren
Vor 10 Jahren wurde die Peach Property Group-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 10,72 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 9,329 Peach Property Group-Aktien im Depot. Die gehaltenen Peach Property Group-Papiere wären am 18.11.2026 44,03 CHF wert, da der Schlussstand 4,72 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 55,97 Prozent.
Alle Peach Property Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 259,05 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Peach Property Group AG
Analysen zu Peach Property Group AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Peach Property Group AG
|4,99
|-1,09%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSchwache Börsenstimmung dürfte den ATX belasten -- DAX vor rotem Start -- Kräftige Verluste an den Börsen in Asien - Nikkei fällt auf Siebenmonatstief
Der heimische Aktienmarkt dürfte Startverluste verzeichen. Auch am deutschen Markt zeichnen sich zum Auftakt rote Vorzeichen ab. Asiens Börsen präsentieren sich am Freitag tiefrot.