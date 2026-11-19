So viel hätten Anleger mit einem frühen Peach Property Group-Investment verlieren können.

Vor 10 Jahren wurde die Peach Property Group-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 10,72 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 9,329 Peach Property Group-Aktien im Depot. Die gehaltenen Peach Property Group-Papiere wären am 18.11.2026 44,03 CHF wert, da der Schlussstand 4,72 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 55,97 Prozent.

Alle Peach Property Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 259,05 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at