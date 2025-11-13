SPI-Papier Peach Property Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Peach Property Group von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Peach Property Group-Aktien verlieren können.

Am 13.11.2020 wurde das Peach Property Group-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Peach Property Group-Aktie bei 28,79 CHF. Bei einem Peach Property Group-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 347,311 Peach Property Group-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 083,87 CHF, da sich der Wert eines Peach Property Group-Papiers am 12.11.2025 auf 6,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 79,16 Prozent verringert.

Peach Property Group war somit zuletzt am Markt 341,80 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at