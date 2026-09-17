Peach Property Group Aktie
WKN DE: A1C8PJ / ISIN: CH0118530366
|Peach Property Group-Investition
|
17.09.2026 10:03:26
SPI-Papier Peach Property Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Peach Property Group von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurden Peach Property Group-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 44,13 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,266 Peach Property Group-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 10,52 CHF, da sich der Wert einer Peach Property Group-Aktie am 16.09.2026 auf 4,64 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 89,48 Prozent eingebüßt.
Die Marktkapitalisierung von Peach Property Group bezifferte sich zuletzt auf 264,03 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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