Peach Property Group Aktie
WKN DE: A1C8PJ / ISIN: CH0118530366
|Profitable Peach Property Group-Investition?
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02.07.2026 10:03:41
SPI-Papier Peach Property Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Peach Property Group-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Das Peach Property Group-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 9,64 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 103,694 Peach Property Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 4,28 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 443,81 CHF wert. Mit einer Performance von -55,62 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Peach Property Group war somit zuletzt am Markt 238,58 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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