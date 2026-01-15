SPI-Papier Peach Property Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Peach Property Group-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Peach Property Group-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Vor 10 Jahren wurde das Peach Property Group-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Peach Property Group-Anteile an diesem Tag bei 8,33 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 120,112 Peach Property Group-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 14.01.2026 780,73 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 6,50 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 21,93 Prozent abgenommen.

Peach Property Group wurde am Markt mit 352,99 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at