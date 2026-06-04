SPI-Papier Peach Property Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Peach Property Group-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Peach Property Group-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Peach Property Group-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 10,23 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 9,772 Peach Property Group-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 47,83 CHF, da sich der Wert eines Peach Property Group-Papiers am 03.06.2026 auf 4,90 CHF belief. Damit wäre die Investition um 52,17 Prozent gesunken.

Peach Property Group wurde am Markt mit 276,89 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at