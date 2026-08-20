Peach Property Group Aktie
WKN DE: A1C8PJ / ISIN: CH0118530366
|Profitable Peach Property Group-Anlage?
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20.08.2026 10:03:27
SPI-Papier Peach Property Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Peach Property Group von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Peach Property Group-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Peach Property Group-Anteile bei 43,29 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Peach Property Group-Aktie investiert, befänden sich nun 230,984 Peach Property Group-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Peach Property Group-Aktie auf 4,72 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 090,25 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 89,10 Prozent vermindert.
Der Börsenwert von Peach Property Group belief sich jüngst auf 269,54 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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