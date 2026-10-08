Peach Property Group Aktie

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WKN DE: A1C8PJ / ISIN: CH0118530366

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Performance unter der Lupe 08.10.2026 10:03:23

SPI-Papier Peach Property Group-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Peach Property Group von vor 3 Jahren angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Peach Property Group gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Peach Property Group-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 8,53 CHF. Bei einem Peach Property Group-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 11,718 Peach Property Group-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 07.10.2026 57,18 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 4,88 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 42,82 Prozent eingebüßt.

Zuletzt ergab sich für Peach Property Group eine Börsenbewertung in Höhe von 273,21 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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