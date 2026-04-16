Peach Property Group Aktie
WKN DE: A1C8PJ / ISIN: CH0118530366
|Lohnende Peach Property Group-Investition?
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16.04.2026 10:03:28
SPI-Papier Peach Property Group-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Peach Property Group von vor einem Jahr angefallen
Heute vor 1 Jahr wurde die Peach Property Group-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Peach Property Group-Anteile bei 5,76 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 1 736,111 Peach Property Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Peach Property Group-Aktie auf 4,90 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 506,94 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 14,93 Prozent verringert.
Der Marktwert von Peach Property Group betrug jüngst 281,01 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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