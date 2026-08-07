Perrot Duval Aktie
WKN DE: A12ELW / ISIN: CH0252620700
|Perrot Duval SA-Investition
|
07.08.2026 10:03:56
SPI-Papier Perrot Duval SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Perrot Duval SA von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurde das Perrot Duval SA-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Perrot Duval SA-Aktie bei 56,00 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 17,857 Perrot Duval SA-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.08.2026 gerechnet (80,00 CHF), wäre die Investition nun 1 428,57 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 42,86 Prozent.
Perrot Duval SA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 10,75 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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