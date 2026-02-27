SPI-Papier Perrot Duval SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Perrot Duval SA von vor 3 Jahren gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Perrot Duval SA gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde das Perrot Duval SA-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 80,00 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Perrot Duval SA-Aktie investierten, hätten nun 125,000 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 26.02.2026 auf 44,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 550,00 CHF wert. Mit einer Performance von -44,50 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Marktwert von Perrot Duval SA betrug jüngst 6,72 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at