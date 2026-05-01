SPI-Papier Perrot Duval SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Perrot Duval SA von vor 5 Jahren gekostet

Anleger, die vor Jahren in Perrot Duval SA-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Die Perrot Duval SA-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Perrot Duval SA-Aktie 112,00 CHF wert. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 89,286 Perrot Duval SA-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.04.2026 gerechnet (45,40 CHF), wäre das Investment nun 4 053,57 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 59,46 Prozent verkleinert.

Perrot Duval SA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 6,22 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at