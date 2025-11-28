Perrot Duval Aktie

WKN DE: A12ELW / ISIN: CH0252620700

Performance unter der Lupe 28.11.2025 10:03:43

SPI-Papier Perrot Duval SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Perrot Duval SA von vor einem Jahr gekostet

Vor Jahren in Perrot Duval SA eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 1 Jahr wurde das Perrot Duval SA-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 59,50 CHF. Bei einem Perrot Duval SA-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 168,067 Perrot Duval SA-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 40,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 722,69 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 32,77 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Perrot Duval SA belief sich zuletzt auf 6,69 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

