Perrot Duval Aktie

Perrot Duval für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12ELW / ISIN: CH0252620700

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Performance unter der Lupe 10.07.2026 10:04:08

SPI-Papier Perrot Duval SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Perrot Duval SA von vor einem Jahr gekostet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Perrot Duval SA-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Perrot Duval SA-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 55,00 CHF. Wer vor 1 Jahr 100 CHF in die Perrot Duval SA-Aktie investiert hat, hat nun 1,818 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.07.2026 gerechnet (45,60 CHF), wäre das Investment nun 82,91 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 17,09 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von Perrot Duval SA belief sich zuletzt auf 6,79 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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