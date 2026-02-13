SPI-Papier Perrot Duval SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Perrot Duval SA-Investment von vor 10 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in Perrot Duval SA-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde die Perrot Duval SA-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 41,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,439 Perrot Duval SA-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 12.02.2026 auf 42,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 102,93 CHF wert. Mit einer Performance von +2,93 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete Perrot Duval SA eine Marktkapitalisierung von 6,86 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at