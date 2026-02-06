Perrot Duval Aktie
WKN DE: A12ELW / ISIN: CH0252620700
|Perrot Duval SA-Investmentbeispiel
|
06.02.2026 10:04:18
SPI-Papier Perrot Duval SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Perrot Duval SA-Investment von vor 5 Jahren verloren
Vor 5 Jahren wurden Perrot Duval SA-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 119,00 CHF wert. Bei einem Investment von 10 000 CHF in das Perrot Duval SA-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 84,034 Perrot Duval SA-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 3 529,41 CHF, da sich der Wert eines Perrot Duval SA-Anteils am 05.02.2026 auf 42,00 CHF belief. Das entspricht einem Schwund von 64,71 Prozent.
Perrot Duval SA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 6,73 Mio. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Perrot Duval SA
|
06.02.26
|Börse Zürich in Grün: SPI letztendlich im Aufwind (finanzen.at)
|
06.02.26
|Gute Stimmung in Zürich: SPI verbucht nachmittags Zuschläge (finanzen.at)
|
06.02.26
|SIX-Handel So bewegt sich der SPI am Mittag (finanzen.at)
|
06.02.26
|SPI-Papier Perrot Duval SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Perrot Duval SA-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
02.02.26
|Aufschläge in Zürich: SPI verbucht letztendlich Gewinne (finanzen.at)
|
02.02.26
|SPI-Handel aktuell: SPI am Nachmittag in Grün (finanzen.at)
|
02.02.26
|Handel in Zürich: SPI-Börsianer greifen mittags zu (finanzen.at)
|
02.02.26
|Starker Wochentag in Zürich: SPI-Börsianer greifen zum Start des Montagshandels zu (finanzen.at)
Analysen zu Perrot Duval SA
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Perrot Duval SA
|51,00
|21,43%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.