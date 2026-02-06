Perrot Duval Aktie

Perrot Duval für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12ELW / ISIN: CH0252620700

Perrot Duval SA-Investmentbeispiel 06.02.2026 10:04:18

SPI-Papier Perrot Duval SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Perrot Duval SA-Investment von vor 5 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Perrot Duval SA-Aktien gewesen.

Vor 5 Jahren wurden Perrot Duval SA-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 119,00 CHF wert. Bei einem Investment von 10 000 CHF in das Perrot Duval SA-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 84,034 Perrot Duval SA-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 3 529,41 CHF, da sich der Wert eines Perrot Duval SA-Anteils am 05.02.2026 auf 42,00 CHF belief. Das entspricht einem Schwund von 64,71 Prozent.

Perrot Duval SA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 6,73 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Perrot Duval SA 51,00 21,43%

