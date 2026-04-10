Perrot Duval Aktie

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WKN DE: A12ELW / ISIN: CH0252620700

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Rentables Perrot Duval SA-Investment? 10.04.2026 10:03:36

SPI-Papier Perrot Duval SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Perrot Duval SA von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren Perrot Duval SA-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurde die Perrot Duval SA-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Perrot Duval SA-Aktie 42,05 CHF wert. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Perrot Duval SA-Aktie investiert, befänden sich nun 237,812 Perrot Duval SA-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 796,67 CHF, da sich der Wert einer Perrot Duval SA-Aktie am 09.04.2026 auf 45,40 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 7,97 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Perrot Duval SA belief sich zuletzt auf 6,11 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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