SPI-Papier Perrot Duval SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Perrot Duval SA von vor 10 Jahren bedeutet

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Perrot Duval SA-Papier statt. Der Schlusskurs der Perrot Duval SA-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 45,10 CHF. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 CHF in die Perrot Duval SA-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 221,729 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 18.12.2025 8 913,53 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 40,20 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 10,86 Prozent abgenommen.

Perrot Duval SA wurde am Markt mit 6,70 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at