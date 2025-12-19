Perrot Duval Aktie
WKN DE: A12ELW / ISIN: CH0252620700
|Frühes Investment
|
19.12.2025 10:03:56
SPI-Papier Perrot Duval SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Perrot Duval SA von vor 10 Jahren bedeutet
Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Perrot Duval SA-Papier statt. Der Schlusskurs der Perrot Duval SA-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 45,10 CHF. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 CHF in die Perrot Duval SA-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 221,729 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 18.12.2025 8 913,53 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 40,20 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 10,86 Prozent abgenommen.
Perrot Duval SA wurde am Markt mit 6,70 Mio. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Perrot Duval SAmehr Nachrichten
|
19.12.25
|SPI-Papier Perrot Duval SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Perrot Duval SA von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
18.12.25
|SPI-Handel aktuell: SPI schlussendlich freundlich (finanzen.at)
|
18.12.25
|Börse Zürich: SPI am Nachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
18.12.25
|Pluszeichen in Zürich: SPI präsentiert sich am Mittag fester (finanzen.at)
|
18.12.25
|Angespannte Stimmung in Zürich: SPI beginnt Handel im Minus (finanzen.at)
|
17.12.25
|Schwacher Handel in Zürich: SPI präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels schwächer (finanzen.at)
|
15.12.25
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI zeigt sich schlussendlich fester (finanzen.at)
|
15.12.25
|Optimismus in Zürich: Das macht der SPI nachmittags (finanzen.at)