Perrot Duval Aktie
WKN DE: A12ELW / ISIN: CH0252620700
|Performance im Blick
|
05.12.2025 10:03:38
SPI-Papier Perrot Duval SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Perrot Duval SA von vor 3 Jahren bedeutet
Perrot Duval SA-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Perrot Duval SA-Papier bei 83,00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das Perrot Duval SA-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,205 Perrot Duval SA-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 04.12.2025 auf 40,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 48,19 CHF wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 51,81 Prozent verringert.
Zuletzt verbuchte Perrot Duval SA einen Börsenwert von 6,70 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
