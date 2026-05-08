Perrot Duval Aktie
WKN DE: A12ELW / ISIN: CH0252620700
|Profitables Perrot Duval SA-Investment?
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08.05.2026 10:03:59
SPI-Papier Perrot Duval SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Perrot Duval SA-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Perrot Duval SA-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 43,25 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Perrot Duval SA-Aktie investiert, befänden sich nun 2,312 Perrot Duval SA-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 92,49 CHF, da sich der Wert eines Perrot Duval SA-Papiers am 07.05.2026 auf 40,00 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 7,51 Prozent eingebüßt.
Der Marktwert von Perrot Duval SA betrug jüngst 6,21 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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