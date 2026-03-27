Perrot Duval Aktie

Perrot Duval für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12ELW / ISIN: CH0252620700

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Lukratives Perrot Duval SA-Investment? 27.03.2026 10:05:09

SPI-Papier Perrot Duval SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Perrot Duval SA-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Perrot Duval SA-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Perrot Duval SA-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Perrot Duval SA-Anteile bei 81,00 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 1,235 Perrot Duval SA-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 26.03.2026 auf 47,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 58,27 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 41,73 Prozent eingebüßt.

Am Markt war Perrot Duval SA jüngst 6,48 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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