Perrot Duval Aktie
WKN DE: A12ELW / ISIN: CH0252620700
|Perrot Duval SA-Investment im Blick
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24.04.2026 10:03:40
SPI-Papier Perrot Duval SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Perrot Duval SA von vor 3 Jahren bedeutet
Am 21.04.2023 wurden Perrot Duval SA-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Perrot Duval SA-Anteile bei 81,50 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in Perrot Duval SA-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12,270 Perrot Duval SA-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 23.04.2026 auf 50,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 613,50 CHF wert. Mit einer Performance von -38,65 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Perrot Duval SA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 6,11 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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