Perrot Duval Aktie
WKN DE: A12ELW / ISIN: CH0252620700
|
02.01.2026 10:03:35
SPI-Papier Perrot Duval SA-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Perrot Duval SA von vor 3 Jahren angefallen
Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Perrot Duval SA-Papier statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 82,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,220 Perrot Duval SA-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Perrot Duval SA-Aktie auf 45,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 54,88 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 45,12 Prozent verkleinert.
Der Börsenwert von Perrot Duval SA belief sich zuletzt auf 6,70 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
