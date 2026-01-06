SPI-Papier Pierer Mobility (Bajaj Mobility)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Pierer Mobility (Bajaj Mobility) von vor 10 Jahren bedeutet

Heute vor 10 Jahren fand via Börse Wien Handel mit der Pierer Mobility (Bajaj Mobility)-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 37,54 EUR. Wenn man vor 10 Jahren 100 EUR in die Pierer Mobility (Bajaj Mobility)-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2,664 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 42,09 EUR, da sich der Wert eines Pierer Mobility (Bajaj Mobility)-Anteils am 05.01.2026 auf 15,80 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 57,91 Prozent verkleinert.

Am Markt war Pierer Mobility (Bajaj Mobility) jüngst 509,13 Mio. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at