Pierer Mobility Aktie
WKN DE: A2JKHY / ISIN: AT0000KTMI02
|Profitable Pierer Mobility (ex KTM Industries)-Investition?
|
11.11.2025 10:03:38
SPI-Papier Pierer Mobility (ex KTM Industries)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Pierer Mobility (ex KTM Industries) von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Pierer Mobility (ex KTM Industries)-Anteile an der Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke war die Pierer Mobility (ex KTM Industries)-Aktie an diesem Tag 32,90 EUR wert. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 303,951 Pierer Mobility (ex KTM Industries)-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 4 072,95 EUR, da sich der Wert eines Pierer Mobility (ex KTM Industries)-Papiers am 10.11.2025 auf 13,40 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 59,27 Prozent abgenommen.
Die Marktkapitalisierung von Pierer Mobility (ex KTM Industries) belief sich zuletzt auf 448,87 Mio. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Pierer Mobility (ex KTM Industries)mehr Nachrichten
|
10:03
|SPI-Papier Pierer Mobility (ex KTM Industries)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Pierer Mobility (ex KTM Industries) von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
10.11.25
|EQS-Adhoc: PIERER Mobility AG: EU Commission does not initiate in-depth investigation under the Foreign Subsidies Regulation (EQS Group)
|
10.11.25
|EQS-Adhoc: PIERER Mobility AG: EU-Kommission leitet kein eingehendes Prüfungsverfahren nach der Drittstaatssubventionsverordnung ein (EQS Group)
|
07.11.25
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI zum Ende des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
|
07.11.25
|Verluste in Zürich: So bewegt sich der SPI nachmittags (finanzen.at)
|
06.11.25
|SPI-Handel aktuell: SPI beginnt die Donnerstagssitzung im Minus (finanzen.at)
|
30.10.25
|Schwacher Handel: SPI verbucht zum Start Abschläge (finanzen.at)
|
29.10.25