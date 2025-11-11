SPI-Papier Pierer Mobility (ex KTM Industries)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Pierer Mobility (ex KTM Industries) von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Pierer Mobility (ex KTM Industries)-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Pierer Mobility (ex KTM Industries)-Anteile an der Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke war die Pierer Mobility (ex KTM Industries)-Aktie an diesem Tag 32,90 EUR wert. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 303,951 Pierer Mobility (ex KTM Industries)-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 4 072,95 EUR, da sich der Wert eines Pierer Mobility (ex KTM Industries)-Papiers am 10.11.2025 auf 13,40 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 59,27 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von Pierer Mobility (ex KTM Industries) belief sich zuletzt auf 448,87 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at