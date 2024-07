SPI-Papier Pierer Mobility (ex KTM Industries)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Pierer Mobility (ex KTM Industries)-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Pierer Mobility (ex KTM Industries) eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Vor 5 Jahren wurde das Pierer Mobility (ex KTM Industries)-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 57,30 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 100 CHF in die Pierer Mobility (ex KTM Industries)-Aktie investierten, hätten nun 1,745 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Pierer Mobility (ex KTM Industries)-Aktien wären am 15.07.2024 51,66 CHF wert, da der Schlussstand 29,60 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 48,34 Prozent.

Der Börsenwert von Pierer Mobility (ex KTM Industries) belief sich jüngst auf 1,03 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at