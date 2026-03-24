SPI-Papier PLAZZA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PLAZZA von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die PLAZZA-Aktie Anlegern gebracht.

PLAZZA-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 203,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 49,261 PLAZZA-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 22 266,01 CHF, da sich der Wert einer PLAZZA-Aktie am 23.03.2026 auf 452,00 CHF belief. Die Steigerung von 10 000 CHF zu 22 266,01 CHF entspricht einer Performance von +122,66 Prozent.

Der PLAZZA-Wert an der Börse wurde auf 935,23 Mio. CHF beziffert. Am 26.06.2015 wurden PLAZZA-Anteile zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Damals wurde der erste Kurs der PLAZZA-Aktie bei 222,40 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at