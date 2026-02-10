SPI-Papier PLAZZA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PLAZZA von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Trades PLAZZA-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 312,00 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die PLAZZA-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 32,051 PLAZZA-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 09.02.2026 auf 438,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 038,46 CHF wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 40,38 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für PLAZZA eine Börsenbewertung in Höhe von 908,33 Mio. CHF. Der PLAZZA-Börsengang fand am 26.06.2015 an der Börse SWX statt. Ein PLAZZA-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 222,40 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at