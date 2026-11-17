So viel hätten Anleger mit einem frühen PLAZZA-Investment verdienen können.

PLAZZA-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das PLAZZA-Papier bei 299,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,334 PLAZZA-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 16.11.2026 auf 427,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 142,81 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 42,81 Prozent.

Zuletzt ergab sich für PLAZZA eine Börsenbewertung in Höhe von 880,96 Mio. CHF. Die Erstnotiz des PLAZZA-Papiers fand am 26.06.2015 an der Börse SWX statt. Der erste festgestellte Kurs der PLAZZA-Aktie lag damals bei 222,40 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at