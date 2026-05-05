SPI-Papier PLAZZA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PLAZZA von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in PLAZZA-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 3 Jahren wurde das PLAZZA-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des PLAZZA-Papiers betrug an diesem Tag 315,00 CHF. Wer vor 3 Jahren 10 000 CHF in die PLAZZA-Aktie investiert hat, hat nun 31,746 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen PLAZZA-Papiere wären am 04.05.2026 14 063,49 CHF wert, da der Schlussstand 443,00 CHF betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 40,63 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von PLAZZA bezifferte sich zuletzt auf 922,62 Mio. CHF. Der erste Handelstag der PLAZZA-Papiere an der Börse SWX war der 26.06.2015. Das PLAZZA-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 222,40 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at