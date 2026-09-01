PLAZZA Aktie

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WKN DE: A14VKT / ISIN: CH0284142913

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PLAZZA-Investmentbeispiel 01.09.2026 10:03:56

SPI-Papier PLAZZA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PLAZZA-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die PLAZZA-Aktie Anlegern gebracht.

Die PLAZZA-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des PLAZZA-Papiers betrug an diesem Tag 334,00 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die PLAZZA-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 2,994 PLAZZA-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 290,42 CHF, da sich der Wert eines PLAZZA-Anteils am 31.08.2026 auf 431,00 CHF belief. Das entspricht einem Anstieg um 29,04 Prozent.

PLAZZA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 894,24 Mio. CHF. Das PLAZZA-Papier wurde am 26.06.2015 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Der Erstkurs der PLAZZA-Aktie belief sich damals auf 222,40 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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