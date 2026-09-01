PLAZZA Aktie
WKN DE: A14VKT / ISIN: CH0284142913
|PLAZZA-Investmentbeispiel
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01.09.2026 10:03:56
SPI-Papier PLAZZA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PLAZZA-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Die PLAZZA-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des PLAZZA-Papiers betrug an diesem Tag 334,00 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die PLAZZA-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 2,994 PLAZZA-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 290,42 CHF, da sich der Wert eines PLAZZA-Anteils am 31.08.2026 auf 431,00 CHF belief. Das entspricht einem Anstieg um 29,04 Prozent.
PLAZZA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 894,24 Mio. CHF. Das PLAZZA-Papier wurde am 26.06.2015 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Der Erstkurs der PLAZZA-Aktie belief sich damals auf 222,40 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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