SPI-Papier PLAZZA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in PLAZZA von vor einem Jahr abgeworfen

Am 28.04.2025 wurde die PLAZZA-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das PLAZZA-Papier bei 354,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die PLAZZA-Aktie investiert hätte, hätte er nun 2,825 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 262,71 CHF, da sich der Wert eines PLAZZA-Anteils am 27.04.2026 auf 447,00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 26,27 Prozent.

Der Börsenwert von PLAZZA belief sich jüngst auf 920,28 Mio. CHF. Am 26.06.2015 fand der erste Handelstag der PLAZZA-Aktie an der Börse SWX statt. Damals wurde der erste Kurs des PLAZZA-Papiers bei 222,40 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at