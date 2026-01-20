SPI-Papier PLAZZA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine PLAZZA-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor 5 Jahren wurde die PLAZZA-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 302,00 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die PLAZZA-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 33,113 PLAZZA-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 14 271,52 CHF, da sich der Wert eines PLAZZA-Papiers am 19.01.2026 auf 431,00 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 42,72 Prozent vermehrt.

PLAZZA wurde am Markt mit 882,56 Mio. CHF bewertet. Das PLAZZA-IPO fand am 26.06.2015 an der Börse SWX statt. Der Erstkurs des PLAZZA-Anteils belief sich damals auf 222,40 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

