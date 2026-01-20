PLAZZA Aktie

PLAZZA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14VKT / ISIN: CH0284142913

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
PLAZZA-Investmentbeispiel 20.01.2026 10:04:06

SPI-Papier PLAZZA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine PLAZZA-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in PLAZZA eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 5 Jahren wurde die PLAZZA-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 302,00 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die PLAZZA-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 33,113 PLAZZA-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 14 271,52 CHF, da sich der Wert eines PLAZZA-Papiers am 19.01.2026 auf 431,00 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 42,72 Prozent vermehrt.

PLAZZA wurde am Markt mit 882,56 Mio. CHF bewertet. Das PLAZZA-IPO fand am 26.06.2015 an der Börse SWX statt. Der Erstkurs des PLAZZA-Anteils belief sich damals auf 222,40 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu PLAZZA AG

mehr Nachrichten

Analysen zu PLAZZA AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

PLAZZA AG 433,00 0,46% PLAZZA AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3
17.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.01.26 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schwächer -- Asiens Börsen schließen leichter
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentieren sich eine Spur tiefer. Die Märkte in Fernost präsentierten sich am Dienstag schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen