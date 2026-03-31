PLAZZA Aktie

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WKN DE: A14VKT / ISIN: CH0284142913

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Profitabler PLAZZA-Einstieg? 31.03.2026 10:03:49

SPI-Papier PLAZZA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine PLAZZA-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in PLAZZA-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 31.03.2025 wurden PLAZZA-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das PLAZZA-Papier an diesem Tag bei 363,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die PLAZZA-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,275 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des PLAZZA-Papiers auf 449,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 123,69 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 23,69 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von PLAZZA belief sich zuletzt auf 930,04 Mio. CHF. Der PLAZZA-Börsengang fand am 26.06.2015 an der Börse SWX statt. Der erste festgestellte Kurs eines PLAZZA-Anteils lag damals bei 222,40 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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