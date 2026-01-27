SPI-Papier PLAZZA-Aktie: So viel hätte eine Investition in PLAZZA von vor 10 Jahren abgeworfen

PLAZZA-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die PLAZZA-Anteile bei 200,20 CHF. Wenn man vor 10 Jahren 100 CHF in die PLAZZA-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,500 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 26.01.2026 auf 431,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 215,28 CHF wert. Aus 100 CHF wurden somit 215,28 CHF, was einer positiven Performance von 115,28 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von PLAZZA bezifferte sich zuletzt auf 893,76 Mio. CHF. Der erste Handelstag der PLAZZA-Anteile an der Börse SWX war der 26.06.2015. Der erste festgestellte Kurs eines PLAZZA-Anteils lag damals bei 222,40 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at