SPI-Papier PLAZZA-Aktie: So viel hätte eine Investition in PLAZZA von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die PLAZZA-Aktie Investoren gebracht.

Am 16.06.2016 wurde das PLAZZA-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 216,50 CHF. Wer vor 10 Jahren 10 000 CHF in die PLAZZA-Aktie investiert hat, hat nun 46,189 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 437,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 20 184,76 CHF wert. Damit wäre die Investition um 101,85 Prozent gestiegen.

PLAZZA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 898,97 Mio. CHF gelistet. Der erste Handelstag der PLAZZA-Aktie an der Börse SWX war der 26.06.2015. Den ersten Handelstag begann der PLAZZA-Anteilsschein bei 222,40 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at