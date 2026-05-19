PLAZZA Aktie
WKN DE: A14VKT / ISIN: CH0284142913
|PLAZZA-Anlage
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19.05.2026 10:04:09
SPI-Papier PLAZZA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PLAZZA-Investment von vor 10 Jahren verdient
Die PLAZZA-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die PLAZZA-Aktie bei 213,80 CHF. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 CHF in die PLAZZA-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 4,677 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 062,68 CHF, da sich der Wert eines PLAZZA-Papiers am 18.05.2026 auf 441,00 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 106,27 Prozent angezogen.
Alle PLAZZA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 912,17 Mio. CHF. Die Erstnotiz des PLAZZA-Papiers fand am 26.06.2015 an der Börse SWX statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer PLAZZA-Aktie auf 222,40 CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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