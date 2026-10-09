SPI-Papier PolyPeptide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PolyPeptide von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in PolyPeptide gewesen.

Am 09.10.2025 wurde die PolyPeptide-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 25,60 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 39,063 PolyPeptide-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 08.10.2026 1 714,84 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 43,90 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 71,48 Prozent vermehrt.

Am Markt war PolyPeptide jüngst 1,45 Mrd. CHF wert. Das PolyPeptide-Papier wurde am 29.04.2021 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Die PolyPeptide-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 72,50 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at