PolyPeptide Aktie
WKN DE: A3CNHV / ISIN: CH1110760852
|PolyPeptide-Anlage unter der Lupe
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22.05.2026 10:04:00
SPI-Papier PolyPeptide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PolyPeptide-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden PolyPeptide-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die PolyPeptide-Aktie bei 18,50 CHF. Bei einem PolyPeptide-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 540,541 PolyPeptide-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 21.05.2026 20 783,78 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 38,45 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 107,84 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von PolyPeptide belief sich zuletzt auf 1,26 Mrd. CHF. Die PolyPeptide-Aktie wurde am 29.04.2021 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs der PolyPeptide-Aktie belief sich damals auf 72,50 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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