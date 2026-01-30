PolyPeptide Aktie
WKN DE: A3CNHV / ISIN: CH1110760852
|PolyPeptide-Performance im Blick
|
30.01.2026 10:03:53
SPI-Papier PolyPeptide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PolyPeptide-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurde das PolyPeptide-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der PolyPeptide-Aktie betrug an diesem Tag 26,50 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die PolyPeptide-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 37,736 PolyPeptide-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.01.2026 gerechnet (27,95 CHF), wäre das Investment nun 1 054,72 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 5,47 Prozent erhöht.
Zuletzt verbuchte PolyPeptide einen Börsenwert von 950,46 Mio. CHF. Die Erstnotiz der PolyPeptide-Aktie fand am 29.04.2021 an der Börse SWX statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer PolyPeptide-Aktie auf 72,50 CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu PolyPeptide
|
30.01.26
|Pluszeichen in Zürich: SPI zum Ende des Freitagshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
30.01.26
|Starker Wochentag in Zürich: SPI notiert mittags im Plus (finanzen.at)
|
30.01.26
|SPI-Papier PolyPeptide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PolyPeptide-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
28.01.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SPI gibt am Mittwochmittag nach (finanzen.at)
|
22.01.26
|SPI-Handel aktuell: SPI schlussendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
21.01.26
|SIX-Handel: SPI präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
21.01.26
|Schwacher Handel in Zürich: SPI schwächelt (finanzen.at)
|
21.01.26
|SIX-Handel SPI legt am Mittwochmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)