PolyPeptide-Performance im Blick 30.01.2026 10:03:53

SPI-Papier PolyPeptide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PolyPeptide-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in PolyPeptide-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde das PolyPeptide-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der PolyPeptide-Aktie betrug an diesem Tag 26,50 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die PolyPeptide-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 37,736 PolyPeptide-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.01.2026 gerechnet (27,95 CHF), wäre das Investment nun 1 054,72 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 5,47 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte PolyPeptide einen Börsenwert von 950,46 Mio. CHF. Die Erstnotiz der PolyPeptide-Aktie fand am 29.04.2021 an der Börse SWX statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer PolyPeptide-Aktie auf 72,50 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

