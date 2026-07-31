SPI-Papier PolyPeptide-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PolyPeptide von vor 5 Jahren verloren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die PolyPeptide-Aktie gebracht.

Vor 5 Jahren wurde das PolyPeptide-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 98,80 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,012 PolyPeptide-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.07.2026 gerechnet (43,95 CHF), wäre die Investition nun 44,48 CHF wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 55,52 Prozent verringert.

Der Börsenwert von PolyPeptide belief sich zuletzt auf 1,45 Mrd. CHF. Der PolyPeptide-Börsengang fand am 29.04.2021 an der Börse SWX statt. Der erste festgestellte Kurs der PolyPeptide-Aktie lag damals bei 72,50 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at