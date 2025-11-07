SPI-Papier PolyPeptide-Aktie: So viel Verlust hätte ein PolyPeptide-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit der PolyPeptide-Aktie statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 31,65 CHF. Wer vor 1 Jahr 10 000 CHF in die PolyPeptide-Aktie investiert hat, hat nun 315,956 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 06.11.2025 7 393,36 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 23,40 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 26,07 Prozent verringert.

PolyPeptide wurde jüngst mit einem Börsenwert von 789,17 Mio. CHF gelistet. Am 29.04.2021 wagte die PolyPeptide-Aktie an der Börse SWX den Sprung aufs Parkett. Den ersten Handelstag begann der PolyPeptide-Anteilsschein bei 72,50 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at