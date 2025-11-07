PolyPeptide Aktie

PolyPeptide für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CNHV / ISIN: CH1110760852

Profitabler PolyPeptide-Einstieg? 07.11.2025 10:04:27

SPI-Papier PolyPeptide-Aktie: So viel Verlust hätte ein PolyPeptide-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in PolyPeptide eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit der PolyPeptide-Aktie statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 31,65 CHF. Wer vor 1 Jahr 10 000 CHF in die PolyPeptide-Aktie investiert hat, hat nun 315,956 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 06.11.2025 7 393,36 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 23,40 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 26,07 Prozent verringert.

PolyPeptide wurde jüngst mit einem Börsenwert von 789,17 Mio. CHF gelistet. Am 29.04.2021 wagte die PolyPeptide-Aktie an der Börse SWX den Sprung aufs Parkett. Den ersten Handelstag begann der PolyPeptide-Anteilsschein bei 72,50 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu PolyPeptidemehr Nachrichten

Analysen zu PolyPeptidemehr Analysen

Aktien in diesem Artikel

PolyPeptide 23,35 -0,21% PolyPeptide

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

