SPI-Papier PolyPeptide-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in PolyPeptide von vor 5 Jahren angefallen

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit PolyPeptide-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 130,80 CHF. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 CHF in die PolyPeptide-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 76,453 Anteilen. Die gehaltenen PolyPeptide-Aktien wären am 24.09.2026 3 375,38 CHF wert, da der Schlussstand 44,15 CHF betrug. Das entspricht einem Minus von 66,25 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von PolyPeptide bezifferte sich zuletzt auf 1,46 Mrd. CHF. Am 29.04.2021 wurden PolyPeptide-Papiere zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Ein PolyPeptide-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 72,50 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at