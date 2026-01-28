SPI-Papier Private Equity-Aktie: Hätte sich eine Investition in Private Equity von vor 10 Jahren gelohnt?

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Private Equity-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Private Equity-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete die Private Equity-Aktie bei 62,70 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Private Equity-Papier investiert hätte, befänden sich nun 159,490 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 047,85 CHF, da sich der Wert eines Private Equity-Papiers am 27.01.2026 auf 63,00 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 0,48 Prozent.

Der Private Equity-Wert an der Börse wurde auf 154,42 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at